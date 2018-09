Lõpp hea, kõik hea: Iisrael seljatas plagiaadimured ja hakkab Eurovisiooni korraldama

Eurovisiooni reeglid näevad ette, et võistlusel tohivad osa võtta vaid originaalsed laulud. Kuid väga paljud, kaasaarvatud Universal, kuulis, et laulul «Toy» on väga sarnane bassijoon produktsioonifirmale kuuluva laulule, The White Stripes «Seven Nation Army». Kuigi vaieldi, et paljudel lauludel on bassijoon sarnane, siis Universali juristid sõnasid, et see on antud juhul piisav, et nende autoriõigusi oleks rikutud.