Eesti värskeim superstaar Uudo Sepp avaldas uue singli

Uudo Sepp: «Algselt sündis loo idee lihtsalt sellest, kui nägin, kuidas üks poiss üritas ulmelt ühte tüdrukut saada, aga tüdruk tundis, et poisist on talle natuke vähe ja andis talle järjepidevalt korvi. Ühel õhtul ma lihtsalt mõtlesin, kui palju head see poiss oleks sellele tüdrukule saanud teha ning kirjutasingi loo.» Laulualge viidi lõpuni Universal Music Balticsi poolt juuni alguses korraldatud laulukirjutamise laagris. Uudot aitasid Matias Melleri ja Bert Prikenfeld ning loo produtseeris Kim W.

Peale Superstaari saate lõppu läks Uudo artistikarjäär kiiretel tuuridel käima –sai kokku super bänd, esinema on jõutud juba igasse Eesti nurka ning Uudol on kindel plaan võimalikult kiiresti hakata esitama originaalloomingut. Uudo ise on elevil, et tema enda kirjutatud muusika lõpuks raadiotesse ja suurema publiku ette jõuab: «Tuleb tõdeda, et midagi sellist ei ole ma veel teinud, aga olen alati avatud uutele võimalustele ja loodan, et inimestele see laul meeldib.»