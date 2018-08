Galerii: lembenäitleja Richard Gere saab täna 69-aastaseks

Richard Tiffany Gere (sündinud 31. augustil 1949 Philadelphias) on Ameerika Ühendriikide filminäitleja.

Richard Gere on sündinud Philadelphias Pennsylvanias. Gere on Mayflower Pilgrims Francis Eatoni, John Billingtoni, George Soule'i, Richard Warreni, Degory Priesti, William Brewsteri ja Francis Cooke'i järeltulija. Tema isapoolne vanavanaisa on muutnud nende perekonnanime «Geer» nimeks «Gere». Tema ema Doris Ann oli koduperenaine. Tema isa Homer George Gere oli kindlustusagent ja pidi olema tulevane minister. Gere oli nende vanim poeg ja teine laps. 1967. aastal lõpetas Gere Põhja-Syracuse'i keskkooli, kus ta oli parim võimlemises ja muusikas ning mängis trompetit. Ta võeti vastu Massachusettsi Amhersti ülikooli võimlemise stipendiumiga, aga ta ei lõpetanud. Ta lahkus pärast teist aastat.