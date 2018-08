Rinnaoperatsioonist taastumise ajal ärganud naisdisainer avastas, et temaga tehakse midagi kohutavat

Vene moedisainer, 35-aastane Erika Bjkova taastus just oma rindade kuju parandamise operatsioonist, kui 59-aastane Dr Juri Tšernikov teda vägistama hakkas. Abielus disainer on nüüd loobunud oma õigusest anonüümsusele, kui ta kirjeldas seda toimunud kohutavat olukorda, kus ta ei saanud tuimestuse mõju tõttu end kaitsta, kirjutas Metro.

Kuid enda hiljutises tunnistuses politseile sõnas Dr Tšernikov, et nad naisega küll seksisid, kuid see oli konsensuse alusel ning naine oli talle isegi öelnud, et tal on «mõnus».

Erika ja tema väidetav vägistaja FOTO: A24

Ühe lapse ema Erika sõnas TV intervjuu ajal: «Ma oigasin. Aga ma oigasin, sest ma ei saanud karjuda,» tunnistas naine. «See oli minu elu kõige esimene operatsioon. Ma nägin teda enne operatsiooni. Ta tuli minu palatisse, et rääkida operatsiooni eelsetest protseduuridest,» rääkis väidetav ohver.

«Minu abikaasa oli operatsiooni vastu. Ta uskus, et ma olen ilma selletagi ilus. Ma värisesin pärast operatsiooni pööraselt, ning kuulsin mingit häält mulle ütlemas: tüdruk, kõik saab korda, kõik on hästi. Ta puudutas mind. See oli anestesioloogi hääl. Siis ta lubas endal minuga teha asju, mida arsti ei tohiks teha. Ta kommenteeris seda, mida ta tegi. Ta vägistas mu. Ma olin abitus olekus,» kirjeldas Erika.

«Sellel hetkel sain ma aru, mis minu ümber toimub, kuid mu silmalaud oli väga rasked. Ma ei suutnud neid isegi korralikult avada. Ma püüdsin teda oma jalgadega eemale lükata, kuid ma ei saanud,» sõnas Bjkova. Naine lisas, et ta ei suutnud appi karjuda ning nad olid taastumisruumis vaid kahekesi.

Erika Bykova ütleb, et ta vägistati FOTO: A24

«Ma usaldasin seda arsti täielikult. Ma usaldasin talle oma elu ja keha. Ma ei suutnud väga kaua sellest üle saada ega ka oma abikaasaga sellest rääkida. Ma andsin isegi kaebuse sisse uurimis komiteesse ning palusin uurijaid, et nad minu abikaasat üle ei kuulaks, vähemalt mitte alguses. Ma läksin politseisse ja andsin Samaras asuvasse siseministeeriumisse kaebuse sisse samal päeval, mil ma kliinikust välja sain,» rääkis Erika.

Ohver sõnas ka, et Tšernikov pakkus talle kaebuse tagasivõtmise eest isegi raha.

Erika vastas mehe väidetele, nagu oleks vahekord olnud konsensuse alusel, et ta rääkis vägistamisest kohe oma sõbrannale ja säilitas mehe «biomaterjali», et see kohtuekspertiisi üksusele üle anda.

Naine ütles: «Vabandust, et ma neid võikaid detaile teiega jagan, kuid ma räägin nendest, et aidata naisi, kes on sarnases olukorras.»

Dr Tšernikov aga rääkis NTV-le: «Jah, me olime vahekorras. Oli ejakulatsioon. Ma kontrollisin enda tegevust, kõiki puudutusi ja limpsimist. Ma küsisin tema käest: Erika, kas sul on hea, ega ma sulle haiget ei tee? Tema vastas: jah, mul on hea.»

Arst tunnistas: «Viis minutit pärast seda, kui see kõik juhtus, olin ma šokis. Ma taipasin, et mu lapsed, mu lapselapsed ja mu naine ei andesta seda mulle kunagi. Sellel hetkel ma ei mõelnud millelegi. Üks teine organ mõtles minu eest.»

Mees rääkis uurijatele, et kui sõber oli talle öelnud, et Erika võib rase olla, läks ta šokolaadi ning raseduse vastaste tablettidega tema juurde ning neil oli tore vestlus. Hiljem palus naine väidetavalt vägistajalt tõendust selle kohta, et tal pole suguhaigust, ja Tšernikov seda ka tegi.

Kuid mees lisas, et järgmise kohtumise ajal lubas naine ta vägistamise eest politseisse üles anda. Tšernikov tunnistas seejärel vahekorra abikaasale, kellega ta on abielus olnud 35 aastat, üles ning vabandas Erika ees.

Erika Bykova ütleb, et ta vägistati FOTO: A24