PILDID Prantsuse presidendi näoilme ütles kõik, kui ta soome kohvi jõi

Sotsiaalmeediasse jõudsid fotod, millel on Macroni näha soome kohvi joomas ja ta näoilme põhjal saab oletada, et ta ei pidanud seda kohviks.

Twitteri kasutaja Toivo Haimi kirjutas, et Niinistö võis Macronile pakkuda Saludo kohvi, sest see kohv mängis Niinistö valimiskampaanias tähtsat rolli. Kampaania ajal jagati Saludo kohvipakke, millel oli Niinistö nimi ja ta valimislogo SN2»

Haimi pani pildi juurde teksti viitega Macronile: Mitä sanoitkaan tämän olevan? (Mida sa ütlesid, et mis see on?)

Niinistö vastab: «Saludo. Se on kuin kahvia, mutta pahempaa. Ja se on nimitetty minun mukaani» (Saludo. See on nagu kohv, kuid vastikum. See on saanud minu järgi nime).