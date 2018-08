Mis lahutus?! David ja Victoria Beckham särasid üle pika aja koos punasel vaibal

See on esimene kord üle peaaegu kolme aasta, mil Victoria ja David üheskoos punasel vaibal figureerivad, vahendab E! News.

Tänavu juunis hakkas internetis levima kuulujutt, et Beckhamid on läinud lahku ning lahutavad peagi ka oma abielu. Staarpaar ise kinnitas esindajate vahendusel, et kõik on korras ning mingit lahutust tulemas ei ole - tegemist on lihtsalt võltsuudistega.