Noortekamba vangistuses: kodust väljudest mõtles Dima minna kooli ja trenni, kuid sõpradega kohtudes kadus mõistus

Lood on erinevad, ei saa öelda, et kõik need noored pärinevad katkistest, mitte toimetulevatest perekondadest. On täiesti tavalisi perekondi, kelle lapsed noortegruppidega liituvad. See on üks täiesti normaalne osa noore kujunemisest. Tavaline turvalise taustaga noor võib negatiivselt käituvasse seltskonda kuulumist uudishimust katsetada, kuid lõpuks leida, et see vorm siiski ei sobi talle. Sinna kuulumine tundub huvitav ja mõni noor võib nii sattuda «hea lapsena» «halbade laste» seltskonda. Sinu laps on seal «hea», minu laps on seal «hea», tema laps on seal «hea». Kes siis see «halb» on? Kuritegevus on enamasti kollektiivne tegevus. On teada, et kollektiivses hulluses võib inimene pea kaotada - võim läheb grupile, ühiskondlikud kontrollmehhanismid ei toimi ja enesekontrolli kaotamine võib põhjustada vägivalla.