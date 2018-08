VIDEO 21 aastat printsess Diana surmast. Prantslasest päästja oli viimane, kellega ta rääkis

Lisaks Dianale hukkusid ta sõber Dodi al-Fayed ja autojuht Henri Paul, ellu jäi ihukaitsja Trevor Rees-Jones, kellel oli autos olnutest ainsana turvavöö kinni, teatab express.co.uk.

Printses Diana ja ta kaaslaste auto vrakk Pariisi Pont d'Alma tunnelis FOTO: Jerome Delay / AP/Scanpix

Üks esimesi õnnetuspaika saabunuid oli tuletõrjuja Xavier Gourmelon, kellele printsess ütles enne teadvuse kaotamist viimased sõnad. Gourmeloni teatel oli printsessi ja ta kaaslaste masin tabanud suurel kiirusel sõites tunneli 13. tugiposti ning Mercedes nägi välja nagu kokku kägardatud paberileht.

Tuletõrjuja Xavier Gourmelon, printsess Diana ja autovrakk FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Gourmelon oli 31. augustil 1997 Pont d’ Alma tunneli lähedal Malari tuletõrjejaamas öises valves, saades väljakutse sellesse tunnelisse. 50-aastase tuletõrjuja teatel õnnestus tal kannatada saanud naiseni pääseda, kuid ta ei taibanud kohe, et tegemist on printsess Dianaga, sest naise näol oli valugrimass.

Naine suutis siiski küsida: «Issand, mis juhtus?»

«Mina ja mu kümneliikmeline meeskond olime lähedal, meil kulus sündmuspaika jõudmiseks vaid kolm minutit. Minu jaoks oli see lihtsalt üks liiklusõnnetus, mis nõudis paljude päästjate abi. Arvasin, et selle põhjustas joobes juht, kes sõitis liiga suure kiirusega,» lausus tuletõrjuja.

Printsess Diana ja Dodi al-Fayed 22. augustil 1997 FOTO: Patrick Bar / AP/Scanpix

Printsess Diana ja Dodi al-Fayed istusid Mercedes S-280 taga, ees olid autojuht Henri Paul ja ihukaitsja Trevor Rees-Jones.

«Esmapilgul paistis, et nad kõik on hukkunud, kuid siis ilmnes, et autos taga olnud naine ja juhi kõrval istunud mees on elus. Neil mõlemal olid rasked vigastused. Taga istunud mehel oli tekkinud südame seiskumine ja parameedikute teatel suri ta sündmuskohal. Kui naine tõsteti kiirabiautosse, sain parameedikute kommentaaride põhjal aru, et tegemist on printsess Dianaga,» meenutas tuletõrjuja.

Printsess Diana FOTO: CNP/AdMedia/SIPA / CNP/AdMedia/SIPA/Scanpix

Gourmeloni sõnul nägi ta enne parameedikute saabumist printsessi auto põrandal kägaras, ta õlal oli väike vigastus, kuid raskemaid vigastusi ei paistnud.

«Ta liigutas ennast ja ma sain aru, et ta on elus. Ma ei saanud teda kohe välja tõsta, kuid hoidsin ta kätt ja üritasin teda rahustada, et varsti viiakse ta haiglasse ja kõik saab korda. Ta avas silmad ja küsis, et mis juhtus,» sõnas tuletõrjuja.

Kui parameedikud ja Gourmelon ta ratastega kanderaamile tõstsid, et ta kiirabiautosse viia, lakkas Diana süda töötamast, talle tuli teha kunstlikku hingamist ja südamemassaaži. Need aitasid, ta süda hakkas taas lööma ning ta viidi Pitie-Salpetriere’i haiglasse.

Tuletõrjuja arvas, et naine jõudis õigel ajal haiglasse ja jäi ellu.

Printsess Diana FOTO: John Stillwell / PA Wire/PA Images/Scanpix

«Hiljem sain teada, et ta siseorganid olid raskelt vigastada saanud ja tal tekkis sisemine verejooks, mille tõttu ta haiglas operatsiooni ajal suri. Olin vist viimane, kellega ta enne surma rääkis ja ta surmast teada saamine oli paras šokk,» sõnas prantslane.

Pariisi haigla teatel suri Walesi printsess Diana 31. augustil 1997 kell 4.00 varahommikul kohaliku aja järgi, olles 36-aastane.

Gourmeloni sõnul on teda seni kummitanud pildid vigastada saanud Dianast ja ta viimased sõnad.

«See oli õnnetus, mida ei unustata ja mulle meenub iga aasta augusti lõpul Pont d’Alma tunnelis nähtu,» lisas mees.

Vrakiks muutunud auto äraviimine Pont d'Alma tunnelist FOTO: PIERRE BOUSSEL / AFP/Scanpix

Leedi Diana Frances Spencer (Diana Frances Mountbatten-Windsor; 1. juuli 1961 – 31. august 1997) oli Walesi printsi Charlesi esimene abikaasa. Alates abiellumisest 1981. aastal kuni lahutuseni 1996. aastal oli ta tiitel Tema Kuninglik Kõrgus Walesi printsess. Pärast lahutust lakkas ta olemast Walesi printsess ja ka kuninglik kõrgus. Kuninganna Elizabeth II korraldusel sai ta nime Diana, Walesi printsess, mis antakse tavaliselt peeride eksabikaasadele.

Printsess Diana, prints William ja prints Harry 1988. aastal FOTO: Royalty / Credit : Topham Picturepoint/Scanpix

Dianal ja Charlesil on kaks poega, 1982 sündinud prints William ja 1984 sündinud prints Harry.

2017. aastal, kui Diana surmast möödus 20 aastat, meenutasid ta pojad William ja Harry teda avalikult. Sel aastal leiab mälestussündmus aset perekeskselt.

Prints William (vasakul) ja prints Harry mälestamas oma ema, printsess Dianat ta 20. surma-aastapäeval 2017 FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH / AFP/Scanpix

Seni levivad vandenõuteooriad, et Diana ei hukkunud autoõnnetuse tõttu, vaid tegemist oli tahtlikult tekitatud intsidendiga, et Diana tappa. Briti politsei teatas pärast mitu aastat kestnud uurimist 2006, et printsess Diana kaotas elu liiklusõnnetuses, mille tingis joobes juht, kes sõitis liiga suure kiirusega.