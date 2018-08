Üks vandenõuteooria korraga: lamemaalased ei eita inimtekkelist kliimamuutust

«Lamemaalaste käitumine on kahepalgeline, nokk kinni, saba lahti või saba lahti, nokk kinni. Neid saab võrrelda Valge Maja endise pressijuhi Anthony Scaramucciga, kes on nõus, et meie planeet Maa on ümar, kuid eitab kategooriliselt, et inimtegevus on tekitanud kliimamuutuse. Lamemaalastele on Maa lame, kuid nad on veendunud, et kliimamuutuse taga on inimtegevus. See näitab, et nad ei suuda hallata mitut vandenõuteooriat korraga ja neil ei ole midagi panna vastu teaduslikele tõenditele, mis puudutavad kliimamuutust,» teatasid skeptikud.