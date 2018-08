Lootuse külla ravile läinud Siiri Sõnajalg püüdis poest õlut varastada ja sattus politseisse

Politsei pressiesindaja Ilmar Kahlo kinnitas Elu24-le, et kolmapäeva õhtul kella viie ajal kutsuti patrull Läänemaale Laitse poodi, kus tabati varguselt 56-aastane naine. Varastatud kraami väärtuseks oli 13 eurot ja 17 senti.

Poe töötajad tundsid naises ära meedias paljuräägitud Siiri Sõnajala. Laitse kauplusest öeldi Elu24-le, et kuna tegemist on väikese poega, avastasid nende töötajad varguse kohe. Seda enam, et Siiri tegutses täiesti avalikult, pannes esmalt kotti ühe õlleploki ja seejärel teise.

Müüja sõnul ei olnud Siiri nähtavalt purjus. «Ma ütleks, et ta oli rohkem nagu, kuidas ma seda väljendan - kui pea on haige... vot selline seisund,» sõnas ta.

Tegelikult oli see Siirile sel päeval juba teine käik Laitse poodi. Esimest korda käis ta seal hommikul, kuid siis maksis kauba eest korralikult ära.

Väikesest Laitse poest vaid ligi nelja kilomeetri kaugusel asub Lootuse küla, kuhu Siiri mõni aeg tagasi ravile läks. Kohalike teada tuli naine poodi hääletades.

Elu24 uuris ka, kas juhtunut püüti omavahel, ilma politsei sekkumiseta, ära klaarida. «Me ei andnud talle sellist võimalustki. Me ei saa ju lubada sellist asja, vargus on vargus. Ega inimestel ei saa vahet teha, kas sa oled minister või sibi. Inimene on inimene, kui sa oled varastanud, siis sa oled varastanud,» sõnas müüja.