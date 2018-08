Video: joobes naise käitumine Ibiza lennul viis kakluseni

Naine muutus lisaalkoholi tarbides agressiivseks, hakkas kaasreisijaid tülitama, eelkõige pakkus meesreisijatele sületantsu. Naine paljastas ka oma ühe rinna, et meeste tähelepanu saada.

«Oli näha, et ta häiris kaasreisijaid ning kõik näitasid, et nad ei soovi temaga suhelda. Tegemist oli õhtuse, kella 22.00 lennuga, millel enamik inimesi tahtis rahulikult olla ja magada,» kirjeldas Josh.

Kui lennuki meeskond teatas, et reisijad peavad kohtadele istuma ja turvavöö kinnitama, kuna hakatakse Ibizale maanduma, eiras naine juhiseid ja jätkas kaasreisijate tülitamist.

«Naise sõber üritas teda tagasi istekohale viia, kuid naine eiras teda. Naine liikus vahekäigus, lüües käega vastu inimeste pead. Üks noor naine ärritus ja lõi ta käe eemale ja ütles talle, et ta lõpetaks tülitamise,» meenutas Josh.

Umbes 40 sekundit kestvalt videolt on näha, et joobes naise käitumine tekitas pardal olnute seas kaks leeri, kes omavahel asja klaarida üritasid. Käiku läksid rusikad ja jalad, oli ka neid, kes lõid peaga. Kakluses mitteosalenud üritasid kaklejaid eraldada. Stjuardessid istusid maandumise ajal istmetel ja vaid hüüdsid, et reisijad kaklemise lõpetaksid.