Eda-Ines Etti: pean ennast rahulikuna hoidma, ma ei ole enam 20-aastane

Lisaks tunnistas ta, et tema eurolugu «Once In A Lifetime» ei olnudki tegelikult üldse tema stiili muusika - Ines kuulas ise popmuusika asemel hoopis rokki. Ent lauljatar ei kahetse, et selle projekti vastu võttis.

«Ma olen praegusel hetkel väga tänulik oma otsuste üle, mis ma kunagi olen teinud,» tunnistas Ines, et on igati rahul kakskümmend aastat tagasi tehtud otsustega.

Tänasel päeval hoiab 37-aastane Eda-Ines Etti end vormis kontserte andes. «Vorm on okei, aga selge on see, et ma ikka hoian ka, mingisugust peopanemist ei ole, pikad öötunnid jäävad kindlasti ära, kui on vähemalt kolm-neli kontserti nädalas minimaalselt, siis peab ennast hoidma rahulikuna ka. Ma ei ole enam 20,» naeris Ines.