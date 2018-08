Uus-Meremaa volikogu kaalub keelata kõik lemmikloomaks võetud kassid

Biojärelvalve spetsialist Ali Meade sõnas: «Kassid tungivad põõsastesse ja peavad lindudele jahti. Nad murravad putukaid, kahepaikseid ja igasugu loomi. Nad teevad korralikku kahju.» Kohalikud on öelnud, et kavatsevad eelnõu vastu protesteerida.

Kohalik, Nico Jarvis sõnas Otago Daily Times'ile, et kassi omamine on ainus viis, kuidas närilistega võidelda: «Kui mul ei saa olla kassi, muutub mul oma majas elamine praktiliselt ebatervislikuks.» Nico sõnul saavad kohalikud aru, miks sellist eelnõu kaalutakse, kuid leiab, et pikas perspektiivis ei ole see midagi, millega ka mitte kassiomanikud nõus oleksid.