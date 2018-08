Miks teevad naised endast seksikaid bikiiniselfisid?

Austraalia New South Walesi ülikooli psühholoog Khandis Blake sõnas, et uuringu tulemused olid üllatavad ja näitasid, kuidas naised ühiskonnas hakkama saavad, teatab independent.co.uk.

«Bikiiniselfisid tegevad ja neid sotsiaalmeediasse postitavad naised ei pea olema edevad või rumalad, nad lähtuvad ühiskonna trendidest, samas alludes inimestesse sisse kodeeritud vajadusele end demonstreerida. Enda eksponeerimine on osa ellujäämismängust,» selgitas psühholoog.

Naine tegemas bikiiniselfit FOTO: Erik Reis / PantherMedia / Erik Reis/Scanpix

Blake jätkas, et naise seksikad selfid näitavad, kui hea «mängija» ta on ja keda ta suudab oma «mängu» kaasata.

Uuringu kohaselt teevad enim selliseid selfisid naised, kes elavad ühiskondades, kus on domineeriv macho-kultuur ja palju majanduslikku ebavõrdsust.

Blake ja ta kolleegid analüüsisid tuhandeid bikiiniselfisid, mis olid postitatud 113 riigist pärit naiste poolt. Fotodelt on näha, et need naised üritavad väga seksikad välja näha.

«Selliste bikiiniselfide tegemise põhjuseks on ka patriarhaalse ühiskonna surve. Sellises keskkonnas pööratakse rohkem tähelepanu naise välimusele ja kehale, mitte aga tema vaimuannetele ja oskustele. See on naiste seksualiseerimine, objektistamine. Bikiiniselfide postitajad ei tunne, et neid väärtustatakse piisavalt ja selle tõttu üritavad enda väärtust suurendada,» nentis psühholoog.

Uurimisel võeti arvesse veel mitmeid faktoreid nagu ühiskonnas levivad meemid, trendid, kogukonna suurus, inimareng ja juurdepääs internetile.

« vaesus ja ebavõrdsus tekitab konkurentsi ja soovi sotsiaalsel redelil tõusta. Kui tuntakse, et sotsiaalne staatus on madal ja sissetulek väike, üritatatakse seda kompenseerida seksika keha demonstreerimisega sotsiaalmeedias. Sellised selfid võivad aidata saada parema ühiskondliku staatuse,» lisas uurija.

Naine tegemas bikiiniselfit FOTO: Leung Cho Pan / PantherMedia / Leung Cho Pan/Scanpix

Blake’i sõnul pakuvad internet ja sotsiaalmeedia võimalusi heita vaesuse ja ebavõrdsuse koorem, saada tuntuks ja ka jõukaks.

«Seksikate selfide abil võib saada uusi kasulikke tuttavaid ja lisasissetulekut, mis võib jõukaks teha,» nentis psühholoog.

Blake lisas, et kena välimus ja seksikus aitab ka virtuaalreaalsusest väljapool, tegelikus elus sotsiaalse hierarhia redelil tõusta.

«Kui vaadata seda fenomeni evolutsioonilisest vaatevinklist, siis enda näitamine on täiesti ratsionaalne käitumine. Inimesed konkureerivad paariliste ja kaaslaste leidmisel ning selle tõttu on kasulik näidata end võimalikult seksikana. Seega, kui noor naine paneb endast sotsiaalmeediasse seksika bikiinipildi, siis suurendab ta enda toimetulekut ühiskonnas. Selfinaised teavad, mis neile kasulik on, nad ei pruugi olla tühised ega edevad. Nad on sotsiaalsed «maletajad», kes teavad, milliseid käike tegema peavad. Nad tahavad saada elult parimat ja seda ei saa neile pahaks panna,» teatas Blake.