Venemaa reklaam viitab, et väikeste rindadega naised tunnevad end alaväärsena

Reklaamis on näha musta värvi rinnahoidjas naist, kes mõõdulindiga oma rinnaümbermõõtu mõõdab, teatab 9gag.com.

Naise pildi juures on tekst: «Väikesed hinnad ja palju komplekse». Sõna «kompleks» on kahetähenduslik, viidates nii psühholoogilistele kompleksidele kui hoonetele.

Kritiseerijate sõnul häbistatakse selles reklaamis naisekeha ja viidatakse, et väikeste rindadega naistel on selle tõttu alaväärsuskompleks.

«Reklaami kohaselt on väikesed rinnad füüsiline defekt, mida tuleb häbeneda,» teatasid kritiseerijad.

Venemaa monpolivastase ameti teatel rikub see reklaam reklaamiseadust, kuna selles alavääristatakse naisekeha. Selle reklaami tellinud firma Akvilon Invest sai soolase trahvi, kuid firma esindajad rõhutasid, et kui naisel on väikesed erinnad, siis võib ta tõesti end nende tõttu alaväärsena tunda.