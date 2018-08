Pildid ja video: arheoloogid leidsid maiade valitsejat vanana kujutava maski

Mehhiko arheoloogiainstituudi juht Diego Prieto kinnitas, et mask kujutab 7. sajandi maiade kuningat K'inich Janaab' Pakali, kelle kohta kasutatakse inglise keeles Pakal the Great (Pakal Suur).

«Maskil on näha kortse, mis viitavad, et see tehti valitseja näo järgi, kui kuningas oli juba vanemas eas. Tegemist on esimese maskiga, mis kujutab maiade valitsejat vanana,» sõnas arheoloog Arnoldo González Cruz.