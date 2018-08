Video: mis on pildil? Kas uks või rand?

Pildi ühte pidi vaatamine jätab mulje, et tegemist võib olla liivakarva seina ja meresinise uksega, kuid teistpidi jääb mulje, et see on liivane rand koos sügavsinise mere ja taevaga.

Twitteri kasutaja Becky poolt pandud pilt on jaganud inimesed kahte leeri, osa on kindel, et tegemist on ukse ja seinaga, teised aga veendunud, et pildil on rand. Pilti vaadanutest 52 protsenti arvab, et see on rand ja 48 protsenti, et uks.