Pildid ja video: 20 000 inimest nautis «tomatisõda»

Maailma suurimal «toiduvõitluse» festivalil osales 20 000 inimest, kes said üksteist loopida 14 000 kilogrammi üleküpsenud tomatitega, teatab AFP.

Tomatite loopimine leiab igal aastal aset augusti viimasel kolmapäeval, see traditsioon ulatub tagasi 1940. aastatesse. Legendi kohaselt sai see festival alguse sellest, et kohalikud olid võimude peale vihased ja läksid linnavalitsuse hoone juurde, kus loopisid linnanõukogu liikmeid tomatitega. Teise allika andmetel oli aastakümneid tagasi väga suur tomatisaak, millest osa küpses üle ja nii hakati üksteist riknenud tomatitega loopima.