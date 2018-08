Video: kinnitamata andmetel on Boliivias elav naine ligi 118-aastane

Colque on Andide põlisrahva liige, olles ketšua indiaanlane.

Mõne kuu pärast 118-aastaseks saav naine on elanud kahe maailmasõja, mitme kohaliku sõja ja Peruust vabanemiseni viinud revolutsiooni ajal ning näinud kodulinna Sacaba kasvamist väikesest 3000 elanikuga kaevandusasulast keskmise suurusega linnaks, kus elab ligi 200 000 inimest.

Naise pereliikmete ja naabrite sõnul on ta alati heatujuline ja viskab nalja.

Colquel ei ole enam suurt majapidamist, kuid tal on koer, kass ja kukk. Eakas naine elab koos 65-aastase õetütretütre Augustina Bernaga, kes tema eest hoolitseb.

Colque kasvas üles Andides, kus ta juba lapsena laamasid karjatas. Hiljem kolis ta kaevandusasulasse ja läks kooli, müües samal ajal turul puu- ja juurvilju. Ketšua hõimu kuuluva naise sõnul on ta menüüs alati puu- ja juurviljad tähtsal kohal olnud, kuid vahel lubab ta endale kooke ja joob maisiõlut.

Naise elukohas Scabas ta sünniandmetes ei kahelda ja kohalikud on uhked, et nende linnas elab väga pikaealine. Kohalikud võimud lasid remontida tema ja ta hooldaja kodu, pannes sinna mitmeid mugavusi, et eakal naisel kergem olla ja liikuda oleks.