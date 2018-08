Poolas otsitakse juba ligi kaks kuud kuuemeetrist püütonit

Seega võib otsitava mao, kes suure tõenäosusega on emane india püüton (Python molurus molurus), pikkus olla umbes kuus meetrit.

Loomapäästjad koostöös politsei ja tuletõrjujatega on üritanud ligi kaks kuud leida seda püütonit, kellele pandi nimeks Bertha, kuid seni on see madu leidmata.