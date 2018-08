VIDEO Prooviesinemine, mis garanteeris Huge Laurie'le Dr House'i rolli

Hugh Laurie sõnas, et enne kui ta valiti House'i mängima, siis polnud sarja loojad talle veel nime välja mõelnud. Kuid see väike detail ei takistanud näitlejal prooviesinemisel särada ja sherlockholmesiliku tegelaskuju mängimise õigus endale saada.

Hugh Laurie oli teledoktori rollis niivõrd hea, et sari jõudis oma kaheksa hooajaga umbes poole peale, kui ameeriklastest telepublik avastas, et Laurie on tegelikult britt.

Hugh Laurie on pärast House'i mängimist keskendunud muusikale ja on isegi oma bluusibändiga välja andnud kaks albumit: «Let Them Talk» ja «Didn't It Rain».