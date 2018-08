Lapsevanemad pange tähele! Nelja-aastane laps sai uusi kingi jalga proovides eluohtliku haiguse

Sienna Rasul jäi raskelt haigeks pärast seda, kui proovis poes palja jala otsa mitut erinevat paari jalatseid. Arstid diagnoosisid sepsise, mille tüdruk sai kingapoes vaateaknal müügil olnud jalatseid proovides, vahendas Metro.

Noor tüdruk veetis viis päeva haiglas, mil tema ema Jodie Thomas oli valvsalt voodi kõrval. Hotellis töötav Jodie sõnas: «Ma olin tõeliselt šokis, kui arstid ütlesid mulle, et see on kingade jalga proovimisest. Ma olin murest haige. Nad pidid mürgi tema jalast välja imema.»

Sienna kandis sandaale ilma sokkideta, kui ta koos emaga läks Cardiffi šoppama. «Kingad, mida ta jalga proovis, olid jalga proovitud ka teiste väikeste tüdrukute poolt, ning nii ta infektsiooni saigi,» lisas 26-aastane Jodie.

26-aastane Jodie oli lapse tervise pärast tõsiselt mures FOTO: Irish Mirror

Kolme lapse ema viis Sienna arsti juurde pärast seda, kui tüdruk hakkas agoonias pisaraid valama. Arstidele jäi infektsioon kohe silma ja nad joonistasid markeriga selle ümber ringi, et näha, kuhu infektsiooni oli levinud. Järgmiseks päevaks oli see levinud juba peaaegu üle terve tema jala ning tema kehatemperatuur tõusis märgatavalt.

Lõuna-Walesi linnast Aberfan pärit Jodie lisas: «Ma tormasin temaga kohe haiglasse. Ta värises ja tõmbles. Enda väikest tüdrukut sellises olekus näha oli kohutav. Nad ütlesid, et see on sepsis ja arvasid alguses, et nad peavad ta jala amputeerima. Aga arstid on praeguseks kogu mürgi tema jalast eemaldanud ja ütlesid, et antibiootikumid peaksid ülejäänud töö kenasti ära tegema.»

Sienna sepsisega jalgg FOTO: Irish Mirror

Sienna on praeguseks haiglast koju lubatud, kuid arstid jälgivad tema olukorda edasi. Jodie ärgitas vanemaid kontrollima, et nende lapsed kannaksid sokke, kui nad uusi jalanõusid jalga proovivad. «Ma teadsin, et võõraid jalatseid jalga pannes võid saada jalaseene või midagi, aga veremürgitus on palju tõsisem. Sa ei tea, kus teiste jalad on enne sind käinud. Sienna oli väga haige, sest infektsioon levis üle terve tema jala ning ohustas ka tema keha,» ütles Jodie.

«Ma olen nii õnnelik, et ma sain ta kiiresti haiglasse. Kuna emad ja isad teevad praegu kooli jaoks sisseoste, siis ma soovitan neil ka sokkide jaoks raha välja käia,» lisas Jodie.

Jodie ärgitab vanemaid lastele sokke jalga panema FOTO: Irish Mirror

Suurbritannia sepsise ühenduse juht Dr. Ron Daniels sõnas: «See kohutav juhtum näitab, et sepsis ründab ilma diskrimineerimata igaüht ja igal ajal.» Dr Daniels, kes on selle haiguse üks juhtivaid eksperte maailmas, sõnas, et on üsna tõenäoline, et Siennal oli jala peal enne kingade jalga proovimist kriim, mille kaudu bakter kehasse tungis.