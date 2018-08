Lahutatud pikaajalised partnerid Evelin ja Priit Võigemast on teleekraanil taas abikaasad

Evelin ja Priit abiellusid 2005. aastal ning pikast kooselust sündis nende perre kaks last: Loviise ja Lennart. Kuigi 2016. aastal tunnistas paar avalikult, et nende suhe on läbi, kuid jätkatakse laste ühist kasvatamist, on viimasel ajal neid taas üksteise seltskonda nautimas. Eelkõige siiski sõbralikult. On neil ju palju ühist, nii professionaalses- kui eraelus. Võib-olla on häid suhteid aidanud sälitada ka seriaalivõtted? Aeg näitab.