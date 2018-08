Prantsuse naistennisistile määrati trahv teo eest, mis meesmängijatele täiesti lubatud

New Yorkis oli tennisematši ajal lõõmamas meeletu kuumalaine, mistõttu on mängijatele lubatud 10-minutiline paus, et jahtuda. Naismängijad võivad selle võtta enne kolmandat ja mehed peale neljandat setti. Meesmängijate puhul pole väljakul särgi vahetamine mingi probleem ning sellist vaatepilti on mängude ajal tavaline näha. Naismängijad peavad riiete vahetamiseks minema vahetusruumi, sellega ka mängu pikendatud pausi paluma.