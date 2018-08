Popikunigas Michael Jackson oleks täna saanud 60-aastaseks

Jacksoni 1982. aastal ilmunud «Thriller» on ostetud eksemplaride arvu poolest kõigi aegade kõige menukam muusikaalbum. Ka albumid «Off the Wall» (1979), «Bad» (1987), «Dangerous» (1991) ja «HIStory» (1995) on kõige menukamate seas. Jackson on üks väheseid artiste, kes on kaks korda valitud Rock'n'rolli Kuulsuste Halli. Jackson on ka Dance Hall of Fame'is, kus ta on seniajani ainus popi ja rock'n'roll'i viljeleja.