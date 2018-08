Noortebänd 2018 kogub tuure: musitseerimise kõrvalt leiti aega ka mõtete vahetamiseks

Juba 18. korda startiva Noortebändi lahutamatuks osaks on kujunenud seminaripäev, kus eesmärgiks on noortele muusikutele jagada uusi teadmisi ning arutleda muusikaelu olulisematel teemadel.

«Noortebänd on küll eelkõige konkurss, kuid see-eest on ülioluline osa ka hariduslikul poolel. Oleme lähiaastatel proovinud luua palju lisasündmusi, kus noor saaks vahetu kontakti mõne kogenud muusiku, meediainimese või festivalikorraldajaga. Usun, et seeläbi omandab üks alustav muusik kõige paremini uusi teadmisi muusikamaailma toimimise mehhanismidest,» tõdeb Noortebändi peakorraldaja Märt Truman, kes seejuures hindab väga ka Tallinna Spordi- ja Noorsooameti panust Noortebändi ja seminaripäeva õnnestumisesse.