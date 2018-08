Video: Austraalias Melbourne’is leiti metroo rajamisel üle 1000 inimhamba

Uurimisel ilmnes, et need hambad ei ole seotud millegi kuritegelikuga, vaid tegemist on hambaarsti poolt välja tõmmatud ja ära visatud hammastega, edastab livescience.com.

Austraalia Melbourne'i metroo rajamisel leitud hambad FOTO: Twitter.com

Piirkonnas tegutses 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses mitu hambaarsti, kaasa arvatud J J Forster.

J J Forsteri hambaarstikabinet asus 1898 - 1930 Melbourne’is aadressil 11 Swanston Street. Arheoloogide sõnul leiti hambad paigast, kus asus nimetatud arsti praksis ning suure tõenäosusega eemaldas just see arst need hambad.

«Leitud katkised hambad viitavad, et Forsteri poole pöördujatel võis hambaprobleem olla pikka aega ning lõpuks ei jäänud muud üle, kui lasta hammas välja tõmmata,» laususid arheoloogid.

Melbourne Metro Tunnel projekti esindajad avaldasid Twitteris leitud hammastest pildid ja video.

Austraalia Melbourne'i metroo rajamisel leitud hambad FOTO: Twitter.com

Lisaks aukudega hammastele olid leidude seas ka kunsthambad ja kullast plommiga hammas.

Austraalia Melbourne'i metroo rajamisel leitud kuldplommiga hammas FOTO: Twitter.com

Kuna hambad leiti kunagisest kanalisatsioonitorust, siis oletatakse, et hambaarst lasi need hambad kraanikausist või WC-potist alla.

Arhiivist leiti hambaarst Forsteri hambaarstikabineti reklaam «Perfect Teeth Make a Perfect Smile» (Terved hambad annavad kena naeratuse). See reklaam ilmus 5. veebruaril 1924 kohalikus ajalehes. Lisaks oli selles reklaamis mainitud, et hambaarst Forster tõmbab hambaid välja nii, et patsient ei tunne valu.

Hambaarst J J Forsteri reklaam ajalehes FOTO: Twitter.com

Melbourne’i hambaarstide kooli õppejõud Mark Evans kommenteeris leidu ja 20. sajandi alguse hambaravi.

«20. sajandi alguses kasutati hammaste väljatõmbamisel üsna robustesid tange, patsient tuimestati kokaiini, novokaiini või lämmastikoksiidiga. Siis ei olnud tänapäevaseid elektripuure, vaid hambaarstid puurisid hambaid kondiauruga, tallates pedaali, et puur pöörlema panna. Selline puurimine oli patsiendi jaoks üsna valus ja ebamugav,» sõnas Evans.

Lisaks Forsteri hambaarstikabinetist pärt hammastele leiti piirkonnast veel pool miljonit erinevast ajastust pärit eset, kaasa arvatud keraamikat, lapse ragulka, kõrvarõngas, mis oli valmistatud Briti kuninganna Victoria kõrvarõngaste järgi ja oopiumi suitsetamiseks mõeldud klaasist piip.