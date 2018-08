Video: bioloogilise ema petuskeemi tõttu kuulsaks saanud kaksikud asusid õppima ülikoolis

Daily Maili teatel asusid nüüd 18-aastased õed Weckerid Missouri ülikoolis sotsiaalteadusi õppima.

Missouris sündinud kaksikute saaga sai alguse 2001, kui Põhja-Walesis elavad Kilshawd nägid internetis adopteerimiskuulutust, nad kontakteerusid vahendajaga ja olid nõus maksma laste eest suure summa.

Kiara ja Keyara Wecker (vasakul) ning neid adpoteerinud britid Alan ja Judith Kilshaw FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Müük sai teoks ja lapsed saadeti USAst Ühendkuningriiki, kuid siis sai pere teada, et ameeriklased Richard ja Vickie Allen on juba maksnud laste adopteerimise eest. Ilmnes, et tegemist oli laste bioloogilise ema petuskeemiga saada raha mitmelt perelt.

Asjasse sekkus USA Föderaalne juurdlusbüroo ning mõlemad pered üritasid kohtu kaudu lapsi endale saada. Kohus langetas otsuse anda kaksikud hoopis kolmandale, Missouris elavale perele.

Tüdrukute adoptiivema, anonüümseks jääda soovinud 56-aastane naine sõnas, et Kiarast ja Keyarast on kasvanud toredad noored naised.

Ameeriklased Richard ja Vicki Allen said kaksikuid kasvatada paar kuud, kui nendega kontakteerus laste bioloogiline ema, 28-aastane Tranda Wecker, kes nõudis neid tagasi. Kui ta oli lapsed tagasi saanud, andis ta nad üle brittidele Kilshawdele.

Alan ja Judith Kilshaw FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Nii Allenid kui Kilshawd pidasid end tüdrukute adoptiivvanemateks ja nende vahel tekkis tüli.

Kilshawd andsid tüdrukutele uued nimed, Belinda ja Kimberley ning nad kasvatasid neid oma farmis Põhja-Walesis. Siis sekkus Flintshire’i sotsiaalhoolekandeamet, mille andmetel kuulusid need lapsed ameerika paarile. Kilshawd läksid kohtusse, et lapsi tagasi saada, kuid kaotasid. Asjasse sekkus ka siis võimul olnud briti peaminister Tony Blair, kes mõistis internetiagentuuri kaudu laste müümise ja ostmise hukka.

Allenid jäid samuti kaksikutest ilma, kuna Richard Allenit süüdistati 13- ja 14-aastase tüdruku seksuaalses ahistamises ja ta arreteeriti. Ei ole teda, kas talle esitati süüdistus, kuid teda ei ole California seksuaalkurjategijate nimekirjas.

Missouris elav pere nägi telesaates kahe tüdruku adopteerimise saagat ja otsustas sekkuda, et kahele tüdrukule turvaline kodu pakkuda.

«Tundsime, et peame neid lapsi aitama ja me kontakteerusime sotsiaalametnikega, et uurida, mida me tegema peame. Saime õiguse nad adopteerida ja neist said meie tütred,» sõnas 72-aastane adoptiivisa.

Pere sõnul on tütardel õigus oma bioloogilise emaga kontaktis olla, kuid nad ei soovi seda, eriti Keyara.

Ema ja isa sõnul on kaksikud sportlikud, nad mängivad korvpalli ja lacrosse’i ning kuuluvad ka ülikooli ansamblisse.

Kuigi neil on sarnased hobid, on nad oma iseloomult erinevad. Keyra on ekstravertsem ja Kiara introvertsem.