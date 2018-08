Kuumad kaadrid: Vändra-Aveli särisev suhe Armukahuriga jätkub

Eesti kuulsaima rinnapartiiga neiu, Vändra-Aveli, kes eelmise aasta kevadel leidis uue armastuse Vahury Armastusekahur-nimelise mehe näol, on taas oma kaaslasega tee leidnud ja selle kinnituseks on armunud hulgaliselt pilte teineteisest sotsiaalmeediasse üles seadnud.



Mõni sõber märgib küll sapiselt, et küllap on tegemist vanade piltidega, kuid asjaosalised ei lase spekulatsioonidel tekkida ning lisavad kiiresti, et pildid on värsked.



Varasemalt on Aveli kinnitanud, et tema Vahurit ei taha ja mees olla hoopiski teise naise, kellegi Jaana mees. Foto ütlevat aga rohkem kui tuhat sõna, seega laskem Aveli ja Vahury ühisgaleriil «sõna sekka öelda.»