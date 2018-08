Rootsi printsess Sofia müttas «viikingina» mudas

Vilken powerprinsessa! 💪 I lördags genomförde prinsessan Sofia det leriga och krävande hinderbaneloppet Tough viking på Kungliga Djurgården i Stockholm. 💪 Hindren består av allt från tunnlar och armgång till ett elhinder laddat med 10 000 volt. – Prinsessan var nöjd och glad över att ha genomfört det här loppet, säger hovets informationschef Margareta Thorgren. _________________________ Foto: RICHARD STRÖM 💪 On saturday princess Sofia completed “Tough viking”, an obstacle course which includes mud, tunnels and an electric obstacle with 10 000 volts. – The princess was pleased to have completed the course, says Margareta Thorgren, director of information and press for the royal court.

