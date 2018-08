Kisub ohtlikuks: Priit Toobali vend ähvardab Katrin Lusti ära tappa

«Kui selle eetrisse lased, siis sured!» kirjutas Indrek Toobali nimeline isik Priit Toobalit puudutava loo juurde.

Avalikest kohtulahenditest selgub, et Indrek Toobali näol on tegemist mehega, keda on vähemalt viis korda kriminaalkorras karistatud. Ta on olnud süüdi nii tapmisähvarduses, purjuspäi autorooli istumises kui ka röövimises.

«Ühesõnaga tegu on retsidiivse kurjategijaga, kes pole - nagu näha- õppust võtnud mismoodi ühiskonnas kombekohaselt elatakse ja asju aetakse,» lausus Katrin Lust «Kuuuurija» leheküljel.

Samuti kirjutab Lust, et talle on korduvalt tehtud tapmisähvardusi, mille osas on naine pöördunud ka politseisse. «Varasemalt on politsei mulle öelnud, et minu suunas tehtud tapmisähvardused pole eluliselt usutavad ja need inimesed, kes on lubanud mu kas jalahoopide või muuga maha lüüa, ei pane neid kuritegusid tegelikult toime,» lisab ta.

«Mina võtan väga tõsiselt ähvardust inimeselt, kes on varasemalt röövimise ja ähvardamise eest süüdi mõistetud ja loodan, et Eesti politsei ei jäta Indrek Toobali avalikku tapmisähvardust minu suunas kahe silma vahele ja see inimene peab oma sõnade eest vastutama," sõnas Lust.