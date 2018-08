Pildid: Nicki Minaj vahetas nädala jooksul juuksevärvi tihedamini kui mõni mees oma sokke

Räppar Nicki Minaj on teada-tuntud oma ekstsentrilise välimuse poolest, mistõttu polegi see ehk nii üllatav, et viimasel ajal on naisterahvas ilmunud sotsmeediasse väga erinevate soengutega, näidates nõnda ette pea nädalajagu erinevaid juuksevärve.