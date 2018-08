Veits juustune, aga inspireeriv ja motiveeriv! Panic! at The Disco avaldas sütitava loo ja video

Grammy nominent Panic! At The Disco avaldas haarava muusikavideo singlile «High Hopes». Video režissöörideks on Brendan Walter ja Mel Soria ning bändi solist Brendon Urie puhub selles uue albumi Pray For The Wicked kujundusele elu sisse.

Pray For The Wicked ilmus 22. juunil Fueled By Ramen/DCD2 Records kaudu ja debüteeris 1. kohal Billboard Top 200 albumite edetabelis, märkides nii bändi teist järjestikust esikoha debüüti. Album debüteeris ka iTunes’is 1.kohal 22s riigis, samas näitasid albumi müüginumbrid Billboardi andmetel seni suurimat alternatiivse rokkalbumi müüki 2018. aastal. Nielsen Music’u andmetel oli albumi vinüüli müük viiendal kohal peale 1991.aastat kui firma alustas müügiandmete kogumist.

P!ATD jätkab oma meeldejäävaid teleesinemisi Ameerikas, astudes hiljuti looga «High Hopes» üles 2018 MTV Video Music Awards’il. Albumi ilmudes esineti veel paljudes laialt tuntud saadetes nagu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Ellen Degeneres Show, NBC’s The Voice.

Selle kuu alguses lôpetas bänd Pray For The Wicked tuuri esimese osa, mis oli enamuses välja müüdud, sealhulgas Madison Square Garden New York City’s ja STAPLES keskus Los Angeles’es. Kriitikute poolt sai ambitsioonikas lavashow ja Urie energiast pakatav esinemine palju kiita: «Ta on elujaatav segu Jagger’ist ja Sinatrast koos näputäie Cirque du Soleil’i teatraalsusega,» kirjutas Las Vegas Review Journal.