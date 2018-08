Maiusta terviseks! Värske uuring tõestas, et kolm šokolaaditahvlit kuus vähendab südamehaiguste riski

Paljud inimesed usuvad, et tervisliku elustiili alustalaks on suhkruste snäkkide kõrvaldamine oma toidulaualt. Euroopa Kardioloogiaühingu esitatud uuring aga tõestab, et südameprobleemide vältimise võti seisneb mõõdukuses, mitte täielikus hoidumises.