Skisofreenik sai KSA Silmakeskuselt asjasse puutumatu soovituse ravida haigust mõtlemise, jooga ja piimatoodetest loobumisega

Silmakirurg Ants Haavel, kes on KSA Silmakeskuse rajaja, on mitmel korral avalikult toidutöötsust ning praegu valdavalt levinud segatoitumist kritiseerinud. Täistaimetoitlasena tunneb ta vastutust enda tervislikku toitumisviisi propageerida. Eelmisel aastal Ellu Jäämise Erakonnale antud intervjuus ütleb ta, et enamustes terviseprobleemides ning rasvumises on süüdi «Liha, muna, piim ja kala» ning mainib korduvalt, et lisaks toidutööstusele takistavad inimeste paremaid toiduvalikud ka spetsialistid ja kolleegid, kes valeinformatsiooni levitavad.

Möödunud aastal saates «Ela Hästi!» rääkis dr. Haavel oma vaadetest lähemalt ning avaldas imestust, et arstiteaduskonna läbivaatamisel ei näinud seal ühtki toitumisalast õppeainet. «Sellist õppekava pole olemaski, aga arstidelt eeldatakse, et sellest teatakse ja nad on spetsialistid,» ütles ta.

Eks see ole iga inimese ja eriti arsti eetiline kohustus pidada silmas patsiendi parimaid tervisehuvisid ning teha ettekirjutusi, mis võiksid kasutoovad olla. Juba jaanuaris sattus KSA Silmakeskus kõrgendatud huvi alla, kui tervisamet teatas, et raviasutuse suhtes on algatatud riiklik järelvalvemenetlus. Tol korral pälvisid tähelepanu pealtnäha tugevalt veganismile ja vakstiinivastasusele kallutatud blogipostitused.

Dr. Haaveli juhtimisel jätkab kliinik vegan-meelestatud ravisuunda. Šokeerivaks osutus spetsialistide meelestatus siis, kui silmakontrolliks keskuse poole pöördunud noormees sai lisaks läbivaatuse tulemustele ka soovituse skisofreenia raviks mõeldud medikamentide tarbimine lõpetada. Dr. Haaveli poolt lisatud kaaskirjas seisnes kokkuvõtvalt soovitus tutvuda lisatud materjalidega ning mediteerida ja tegeleda joogaga. Toitumise ja elustiili muutmisega pidavat lahenema ka psühhiaatrilise patsiendi tervisemured.