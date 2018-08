Video: millele viitab Jon Snow ja Sansa Starki neljasekundiline kallistus «Troonide mängu» kaheksandal hooajal?

Videokatkel on näha, kuidas Jon Snow (Kit Harington) astub kiire sammuga Sansa Starki (Sophie Turner) juurde ja kallistab teda nende perekonnalossis Winterfellis, teatab news.com.au.

Samas vaatab Sansa kellegi poole, keda kaadris näha ei ole.

Jon Snow ja Sansa Stark kuuluvad samasse perekonda. Sansa on Joni kasuõde.

Kit Harington Jon Snowna «Troonide mängus» FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

Sophie Turner Sansa Starkina «Troonide mängus» FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

Teleasjatundjate sõnul võis HBO avaldada viimase hooaja põhitegelased, kes on Jon Snow ja Sansa Stark ning et tegevus keerleb ümber nende.

Seitsmendast hooajast on teada, et Jon Snow läks jahtima Valgeid Kõndijaid ja tal tekkis seksisuhe Daenerys Targaryeniga, kes on tegelikult ta tädi.

Emilia Clarke Daenerys Targaryenina ja Kit Harington Jon Snowna «Troonide mängus» FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

Ei ole selge, kas nüüd avaldatud lühike videolõik kinnitab Jon Snow elusana tagasi saabumist Winterfelli. Samuti ei selgu neli sekundit kestvast videolõigust, keda Sansa vaatab, kuid ta pilgust võib välja lugeda, et see on keegi, keda ta näha ei tahaks.

Sansa Starki (Sophie Turner) ja Jon Snow (Kit Harington) kallistus FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Oletatakse, et see võib olla Daenerys Targaryen, kes seitsmenda hooaja lõpus seilas Winterfelli.

Või hoopis Tyrion Lannister, kes on Danerys Targaryeni parem käsi, olles samas Sansa Starki endine abikaasa. Seega saab oletada, et Sansal võib olla ees kohtumine oma eksmehega.

Peter Dinklage Tyrion Lannisterina «Troonide mängus» FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

Sansa Starki kehastaja Sophie Turner osales San Diego Comic-Con mitmežanrilisel konverentsil, kus üks fänn küsis temalt, kas ta tegelasel Sansal võib olla romantilist tulevikku koos Jon Snowga, kes on Põhja kuningas.

«Jon ja Sansa ei ole tegelikult vend ja õde,» sõnas fänn Turneri poole pöördudes ja näitlejanna vastas, et temalt ei peaks sellist küsimust küsima.

«Jon Snowle meeldivad punapead, eks? Seega oleks loogiline uurida, kas Jonil ja Sansal võib olla koos tulevikku,» jätkas fänn.

Kohal olnud naersid ja Turner tegi selle peale grimassi.

«Olgu peale. Jah, Jonile meeldivad punapead, kuid Sansa ja Jon kasvasid üles nagu õde ja vend, nad tunnevad end venna ja õena ning nende vahel on õe-venna konkurents, kuid mitte midagi romantilist,» selgitas näitlejanna.

Sophie Turner FOTO: Mario Anzuoni / Reuters/Scanpix

«Troonide mängu» kuuendal hooajal sai selgeks, kes on Jon Snow tegelikud vanemad. Jon on Rhaegar Targaryeni ja Lyanna Starki poeg.

Jon Snowd kasvatas ta ema vend Ned Stark ja ta naine Catalin ning tal on tugev seos Starkidega.