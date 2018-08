Pildid: Londoni Notting Hilli karneval läks käest, politsei sõnul tuli neil korda tagada keset «sõjamöllu»

Londoni politsei teatel oli festivalil korda pidamas üle 1000 politseiniku, kellel oli karnevali ajal palju tööd, kuna pidu muutus kohati vägivaldseks, käiku lasti mitmsugused relvad ja tarbiti narkootikume, teatab Daily Mail.

Londoni Notting Hilli karnevalil oli politseil palju tööd FOTO: John Stillwell / PA Wire/PA Images/Scanpix

Politsei arreteeris ligi 400 inimest ja konfiskeeris 70 relva. Korrakaitsjate teatel näitavad need arvud, et sel iga-aastasel karnevalil on vägivallajuhtumid sagenenud, sest eelmisel aastal oli arreteeritud inimesi ja konfiskeeritud relvi vähem.

Politseinike teatel eiravad üsna paljud festivalil osalejad reegleid, tuues peoalale mitmesuguseid relvi ja müües narkootikume.

«Relvad kaasa võtnud ja narkodiilerid olid need, kellega kaasnes vägivald. Oli ka neid, kes meelega provotseerisid kokkupõrkeid, et segadust tekitada. Samuti tuli silmas pidada, et ei tekiks terroriohtu. Need inimesed tuli kiiremas korras festivalialalt eemaldada,» teatas politsei.

Varasemate aastate kogemusele tuginedes paigutati politseinikud strateegiliselt ohtlikesse kohtadesse ja see tasus end ära, sest just neis paikades kogunes enamik vägivallatsejatest.

Esimest korda olid tänavatel ka metallidetektorid, mis tuli peole suundujatel läbida, kuid ikkagi sumgeldati peoalale relvi.

Politseinike sõnul peaks karneval olema sündmus, kus inimesed lõbutsevad ja tunnevad end hästi, jättes argimured kõrvale, kuid ikkagi oli neid, kes lähevad sinna oma probleeme välja elama ja teiste peotuju rikkuma. Politsei oli valmistunud ka narkogängide kokkupõrgeteks ja selliseid kokkupõrkeid leidis aset.

«Notting Hilli karnevaliga on igal aastal nii, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Turvamise teeb raskeks asjaolu, et enamik sündmusi leiab aset tänavatel. Vahepeal oli küll selline tunne, et linnas nagu toimuks sõda ja me oleme keset sõjamöllu, sest käiku lasti relvad, pudelid ja rusikad. Paar meie kolleegi sai tõsiselt vigastada,» jätkasid korrakaitsjad.

Oli ka mõningaid humoorikaid juhtumeid. Naised üritasid tööd teinud meespolitseinikega flirtida ja tahtsid koos nendega selfit teha, eirates neid korrale kutsunud naispolitsenikke.

Mõni natuke liiga napsine inimene vajas abi, saamaks aru, kus ta on.

Linnapea Sadiq Khan sõnas, et Notting Hilli karneval on Londoni jaoks tähtis, tuues pealinna 93 miljonit naela (102 miljonit eurot) tulu.

Selle aasta festivalil mälestati 72-sekundise leinaseisakuga neid 72 inimest, kes hukkusid Londoni kõrghoone Grenfell Toweri põlengus 2017. aasta juunis.