Peaaegu pime vanaema silus vanaisa voodilina, et see on liiga kortsus. Pead paitades kirus vaikselt, et ta ei võtnud kammi kaasa- oleks juuksedki taadil ära kamminud. Sundis vanaisa kaasatoodud «Kevadlille» küpsiseid sööma- lemmikutele ei tohi mitte «ei» öelda, manitses teda vett jooma ohtralt. Kõik see hellus..».