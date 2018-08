Nüüd siis teame: Getter Jaani avaldas, miks nad Ott-Sanderiga veel abiellunud ei ole

Getter Jaani ning Ott-Sander Palm kohtusid «Tantsude tähtedega» saates, kus noormees tema tantsupartneriks oli. Kuulujutud, et tantsupaar on enamat kui vaid sõbrad, läks liikvele kui kulutuli, ent noored lükkasid toona kõik kuuldused ümber.

2013. aastal rääkis Getter, et pulmad tema ja Ott-Sanderi vahel tulemata ei jää. Nüüdseks on sellest möödas viis aastat ning Ott ja Getter ei ole endiselt abiellunud. Miks nii?

«Ma arvan, et aega on veel. Ma arvan, et ei pea kiirustama,» sõnab Getter malbelt.

Lauljatar, kes vabal ajal tegutseb ka meigikunstnikuna, tõdeb, et ilusaid pruute on ikka tore vaadata ja eks kunagi saab ka temast pruut.

«Aga ma võtan aega veel, ma arvan, et aega on ja kiirustama ei pea. See on kindlasti üks ilusaimaid hetki elus,» kommenteerib Getter, kes pulmadega kiirustada ei taha.