PILDID JA VIDEO seksiorjaks müüdud tüdruku õudushetk: ta kohtus oma orjastajaga uuesti Saksamaa tänaval

FOTO: RODI SAID / REUTERS/Scanpix

Ashwagi teatel oli ta Islamiriigi võitlejate käes kuid ning osa siis juhtunud sündmustest on nii julmad, et ta ei taha neid enam kunagi meenutada.

Ashwaqi sõnul liikus ta ühe ostukeskuse juures tänaval, kui ta juures peatus auto. Juhi kõrval istus mees, kelle ta kohe ära tundis. See oli Humam, kes kõnetas teda saksa keeles ja ütles ta nime.

«Ta sõnas, et tunneb mind ning teab, et elan koos ema ja vennaga Saksamaal. Ta tundus teadvat kõigest, mis mu elus toimub,» lausus naine.

Ashwaq teatas Saksa politseile, et ta kunagi vangistanud mees, kes oli Islamiriigi võitleja, on samuti Saksamaal.

Ashwaq langetas otsuse, et lahkub Saksamaalt ja läheb tagasi Iraaki, elades nüüd koos teiste jeziididega põgenikelaagris.

«Kuigi siin põgenikelaagris on mul raske, ei lähe ma Saksamaale tagasi,» sõnas naine teda intevjueerinud BBC ajakirjanikele.

Jeziidid on Lähis-Ida monoteistliku usundi jezidismi järgijad, kes kummardavad Paabulind-inglit. Jeziidid usuvad, et ta on langenud ingel, kes kahetses pattu ning seejärel lõi taas maailma, mille olemasolu oli vahepeal katkenud.