USA senaator John McCaini 106-aastane ema on poja üle uhke, aga...

McCaini perekonnale lähedal seisev isik rääkis väljaandele People, et Roberta on «ülimalt uhke» oma poja üle, kelle puhul on tegemist pikaaegse poliitiku ning sõjaveteraniga.

USA senaator ja sõjakangelane John McCain suri möödunud laupäeval 81-aastasena pärast rasket võitlust vähiga.

«Roberta oli tema suurim toetaja, ta fännklubi eestvedaja. Ta oli oma poja üle ülimalt uhke,» sõnas perekonna lähikondlane. «Ta emme armastas teda. John teadsis seda.»

Kuigi Roberta elab poja surma väga raskelt üle, sõnab allikas, et tegemist on «väga tugeva naisterahvaga». Seda väidet illustreerib hästi fakt, et tegemist on 106-aastase daamiga.