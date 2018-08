VIDEO Vandenõuteoreetikud ei jäta jonni: Melania Trump kasutab teisikut

Teoreetikute sõnul oli seda taas näha 24. augusti videol, millel USA president Donald Trump ja ta naine astuvad Ohios Columbuses presidendilennukilt maha, teatab news.com.au.

Donald ja Melania Trump 24. augustil Ohios Columbuses FOTO: Leah Millis / REUTERS/Scanpix

Videot detailselt analüüsinud vandenõuteoreetikute sõnul on sellel näha oleva naise välimus ja kehakeel erinev tegeliku Melania Trumpi välimusest ja kehakeelest.

Esile toodi, et videol nähtava naise soeng on teistsugune ja juuksevärv tumedam.

Donald ja Melania Trump 24. augustil FOTO: Leah Millis / REUTERS/Scanpix

«See naine ei ole kindlasti Melania Trump. Ei ole tema kehahoid, profiil ega liigutused,» teatas üks seda videot näinud Twitteri kasutaja.

Teine lisas, et väidetava proua Trumpi soeng on vale, eelkõige juuksevärv, kuid ka lahkukammimise koht. Samuti ei kanna õige Melania Trump tavaliselt selliseid riideid nagu sellel naisel seljas olid.

Osa videot vaadanutest arvas, et Melania Trumpi teisik on tegelikust Melaniast pisut kogukam ja näojooned on erinevad.

Donald ja Melania Trump 24. augustil FOTO: SAUL LOEB / AFP/Scanpix

«On selgelt näha, et esileedi teisik kaalub vähemalt üheksa kilogrammi rohkem. Ta nägu on ümaram ja näha on ka kõhukest. Melanial on kõrged põsesarnad ja elegantse joonega nina, sel naisel neid ei ole,» teatasid kommentaatorid.

Lisati, et videol nähtav naine paistab eneskindlam ja agressiivsema käitumisega kui seda on tegelik Melania Trump.

Donald ja Melania Trump 24. augustil FOTO: SAUL LOEB / AFP/Scanpix

«Kindlasti ei ole Melania Trumpi kehahoiak selline. See naine sirutas oma käe kätlemiseks liiga jõuliselt. Melania ei tee midagi sellist!» oli veel üks kommentaar.

Osa Twitteris kommenteerinutest arvasid, et tegemist võib olla Valge Maja palgal oleva modelliga, kes on Melania Trumpiga sarnane. Osa aga leidis, et vale Melania on hoopis president Trumpi ihukaitsja.

Kõige julgemad pakkusid, et USA esileedi on maailma esimene inimene, keda õnnestus kloonida.

Ajaloost on teada, et mitmed riigijuhid on kasutanud teisikuid, kuid varem ei ole seda teinud USA esileedid.

Melania Trumpi võimaliku teisiku kasutamisele viitas möödunud aastal esimesena komöödianäitleja Andrea Wagner Barton ja alates sellest on pidevalt spekuleeritud.

Teoreetikute sõnul oli juulis Brüsselis toimunud NATO tippkohtumisel eriti selgelt näha, et USA esileedi on kummaliselt muutunud.

Donald ja Melania Trump 10. juulil FOTO: BENOIT DOPPAGNE / AFP/Scanpix

Melania Trumpi kadus mais nädalateks avalikkusest ning Valge Maja teatas siis, et esileedi käis 14. mail neeruoperatsioonil ja ta vajab taastumiseks aega. Ta tuli haiglast Valgesse Majja tagasi 19. mail ja siis ei olnud teda näha üks kuu.

Melania Trumpi kadumine avalikust elust käivitas teooriatebuumi. Väideti isegi seda, et Trumpid lahutavad ning Melania kolis koos poeg Barroniga tagasi New Yorki.

Teooria kohaselt kasutab USA esileed teisikut, kui ta ei saa või ei soovi mõnel visiidil või sündmusel osaleda ning president Trump on sellega nõus.

Melania Trump 27. augustil FOTO: Kevin Lamarque / Reuters/Scanpix

Mõned teoreetikud arvavad, et kui on õige Melania Trump, siis on tal harva päikeseprillid ees, kui aga vale Melania Trump, siis on tal alati päikeseprillid ees.