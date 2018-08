Video: pärast halloweeni on oodata koljuasteroidi «külaskäiku»

See koljukujuline asteroid, mis on liigitatud Maad potentsiaalselt ohustada võivaks kosmiliseks objektiks, liigub meie planeedi lähedal taas selle aasta novembri alguses, teatab express.co. uk

Umbes 600 – 800-meetrine asteroid 2015 TB145 on meie planeedi juures mõned päevad pärast haloweeni, olles astronoomide andmetel siis kaugel, 40 miljoni kilomeetri kaugusel.

Astronoomide sõnul on see möödalend hästi ajastatud, sest see koljunäoline asteroid sobib hästi halloweeni teemaga.