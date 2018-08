VAHUR JOA INTERVJUU: Tanja Mihhailova räägib avameelselt, kuidas ta on valust pisaraid valanud ning nooruses nälga kannatanud

Kuidas sul lapsena vanematega suhted olid?

Mul oli mõlema vanemaga väga hea. Mitte kunagi ei pandud mulle pingeid peale, sest nad vaatasid juba väga varakult, mida me tahame teha. Nad toetasid meie valikuid. See on minu meelest ülihea. Minu õde ei suutnud kuidagi valida, mida ta teha tahab. Ta oli all over the place. Minul oli siht kindlamalt paigas. Ma teadsin, et ma tahan tantsida ja laulda. Mu kindel siht oli lava. Mitte keegi ei öelnud mulle kunagi, et ma pean pärisametit ka õppima. Negatiivseid asju ei olnud.

On sul õdesid ja vendasid?

Jah, mul on üks noorem õde. Ta elab Iirimaal.

Millega ta tegeleb?

Ta on juuksur. Ta töötab ka poole kohaga lasteaiakasvatajana, kuna tal on kaks last ja see võimaldas tal lihtsamini lapsi hoidu saada. Ta on vahepeal ka juuksur, seega ta teeb mõlemat. Emapuhkuse periood on seal märksa-märksa lühem kui meil. Selles mõttes on raskem pigem, sest peab lapsest kaua eemal olema. Aga töötunnid ei ole pikad ja ei pea lapsest ka väga kaua eemal olema.

Mida ma räägin! Ma olen ise ka ju lapsest eemal, kuna esinemisi on palju (naerab). Ma olen siin küll oma muusikaga mõneaastase pausi teinud ja pärast lapse sündi väga ei esinenud ka. Aga nüüd olen stuudios tagasi ja teen juba vaikselt muusikat. Nüüd on tulemas näosaate kuldne hooaeg ka, kus ma ka uuesti kaasa tegema hakkan.

Tanja Mihhailova FOTO: Madis Sinivee

Mis on sinu kõige parem omadus?

Avatus, ma arvan. Ma olen rahvainimene. Ma leian kõikidega ühise keele, aga ma olen ka siiras. Ma ei oska absoluutselt niisama head nägu teha. Ma olen sõbralik. Ma arvan, et kuna ma olen niivõrd madalalt alustanud, siis ma oskan hinnata seda, mis mul on. Ma ei ole tõusik, vaid ma tean, et kõik, mis mul on, ei ole niisama kergelt tulnud. Ma ei võta seda iseenesest mõistetavana. Ma arvan, et ma olen suhteliselt tavaline ja sellepärast leiangi kõikidega ühise keele.

Mulle rahvale esinemine meeldib ja ma olen püüdnud alati aus olla. Kasvõi see Eurovisiooni asi. See oli tõesti kurb. Ma ei teinud nägu, et kõik on hästi. Igasuguseid asju juhtub ja ju siis oli nii mõeldud, et ma ei pidanud finaalis olema. Kuskil nii otsustati. Mulle meeldib inimestele esineda. Ei ole vahet, mis üritused on. Kas on suured või väiksed. Väiksed üritused on enamasti ka väga toredad, intiimsemad. Saab inimestega suhelda.