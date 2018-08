Kim Kardashian keeldub oma kasuisa Caitlyn Jennerit jõulupeole kutsumast

Eile õhtul eetrisse jõudnud tõsielusaates «Keeping Up with the Kardashians» on näha, kuidas pereliikmed istuvad ühiselt köögilaua taga ning arutavad, keda enda jõulupeole kutsuda. Kuid paistab, et pereliikmete vahel ei ole siiski veel kõik tüliõunad ära söödud, sest Kris sai väga pahaseks, kui tema tütar pakkus välja, et Caitlyn Jenner ka tuleks.

Kõik algas sellest, kui Kourtney avaldas, et ta ei soovid enda endist kallimat Scotti sinna, samas kui tema veel tolle aegne kallim Younes Bendjima on oodatud. Kourtney ja Younes on aga pärast episioodi filmimist lahku läinud ning pole teada, kas Kourtney on oma meelt tema osas muutnud.

Caitlyn Jenner ei ole kõikide oma pereliikmete poolt jõulupeole oodatud. FOTO: Instagram / Instagram/Scanpix

Võimalike külaliste valimise ajal segas aga Kendall perele vahele ja küsis: «Aga minu isa?» Selle peale vastas Kim: «Scott ei ole kunagi teinud ega öelnud midagi halba, seega see on teine asi.»

See aga ajas Kendalli vihaseks ning peo planeerimine muutus vägikaika veoks. Kendall sõnas vihaselt: «Kas see on mingi nali? Nad on mõlemad teinud omamoodi segaseid asju.»

Kris Jenner ei soovi Caitlyni jõulupeol näha ja läks selle pärast isegi tütrega tülli. FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Siis sekkus diskussiooni Kris, kes püüdis olukorda maha rahustada, selgitades Kimi vaatenurka. «Mitte keegi ei oskaks talle pärast kõike midagi öelda,» seletas ema.

Kendalli aga see ei huvitanud ning ta hakkas Caitlyni ja Scotti olukordasid omavahel võrdlema. «Ja mis siis? Miks me muretseme nii palju teiste pärast? Isegi, kui ta ei tule, oleks tema kutsumine viisakas tegu,» rääkis Kendall. Selle peale vastas Kris, et kui Caitlyn kutsutakse, siis tuleks ta kindlasti kohale.

Kendall Jenner läks ema ja õdedega isa pärast tülli. FOTO: Scanpix