Kanada pruut jättis pulma ära, kuna külalised ei olnud nõus maksma soolast osalemistasu

Pruut Susan teatas pulma ärajäämisest Facebookis vaid päevi enne sündmust, süüdistades samas külalisi, et nad on kitsipungid ja ihned.

Pruudi sõnavõtt sotsiaalmeedias oli üsna pikk, ta teatab selles, et lõpetas kihlatuga päevapealt suhte ja langetas otsuse loobuda Facebookist, kuna ta valati seal mürgiste kommentaaridega üle.

Facebook FOTO: Jaap Arriens / Jaap Arriens/Sipa USA/Scanpix

«Sotsiaalmeedia on tekitanud mulle paranoia ja ma tunnen end mürgitatuna. Järgnevad paar kuud seiklen ma seljakotirändurina Lõuna-Ameerikas, vabastades end sõprade ja pere mürgisest suhtumisest. Need on inimesed, keda ma peaksin saama usaldada, aga ei saa. Seega ei ole mind oktoobris ja novembris Kanadas, ärge üritage minuga kontakteeruda. Kui ma olen valmis, teen uue Facebooki lehekülje. Lisan sinna sõbrad ja sugulased, kes ei ole mulle nuga selga löönud,» teatas kanadalanna enne Facebooki sulgemist.

Naine jätkas, et ta pulma ettevalmistused varisesid kokku ja muutusid draamaks, mida ta oodata ei osanud.

«Kui sa ka ei olnud mu pulma kutsutud, kuid said nüüd minu tiraadi, siis saad teada, mis juhtus. Ma ei kurda, kuid tahan, et tea teaksite minu seisukohta. Tahan, et mind kannatama pannud inimesed, kes lõhkusid mu pulma ja elu, paneksid end korraks minu asemele. Astusin selleks «lavale», et anda teada, kui valus mul on,» lisas kanadalanna.

Pettunud naine. Pilt on illustreeriv FOTO: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández/Scanpix

Naise sõnul kohtus ta oma elu armastusega, kui oli 14-aastane ja nad kihlusid, kui ta oli 18-aastane. Nad õppisid samas ülikoolis, käisid samal ajal tööl ja kogusid raha oma elu ülesehitamiseks. 20-aastasena jäi ta lapseootele ja sünnitas poeg Declyni. Nad lõpetasid ülikooli ja tegid karjääri, samas jätkates rahakogumist.

Lõpuks oli neil koos üsna suur summa, et pidada maha uhke pulmapidu. Pulmapaketi sees oli ka lend mesinädalatele Arubale. Kanadalanna sõnul vajasid nad natuke lisaraha, et kogu selle suure ja uhke pulmapaketi eest maksta ning selle tõttu küsisid külalistelt osalemisraha.

«Teatasin külalistele, et ootame kingituseks ainult raha. Kas sellest oli tõesti raske aru saada?» kirjutas pettunud pruut.

Naise teatel kinkis ta pruutneitsi suure summa, seda tegid ka ta nüüdseks eksmehe vanemad, kuid ülejäänud külalistelt ootas ta 1500 Kanada dollarit, et pulmaunistus teoks saaks.

Kanada dollarid FOTO: Ufuk ZIVANA / PantherMedia / Ufuk ZIVANA/Scanpix

Kanadalanna teatel vastas ta pulmakutsele vaid kaheksa inimest, kes saatsid tšeki. Samas ta perekonnaliikmed ei andnud talle sentigi ja keeldusid temaga suhtlemast. Lõpuks küsisid eksmehe vanemad, pruutneitsi ja teised raha andnud oma raha tagasi.

«Pidin pulma ära jätma, kuid tühistamine läks maksma 5000 Kanada dollarit. Ma ei saa aru, miks inimesed ei võinud mulle anda 1000 – 1500 Kanada dollarit? See ei ole just suur summa. Ole kuulnud, et mõned pruudid küsivad palju rohkem. Igatahes muutus mu unistuste pulm õudusunenäoks,» jätkas naine tiraadi.

Kanadalanna teatel oli ta mees pakkunud, et nad võiksid abielluda hoopis USAs Las Vegases, mis on üsna odav.

«Ta oli vist peast põrunud! Ma ei abiellu nädalalõpu joodikute, hasartmängijate ja hoorade keskel odavas kohas. Mees kõndis toast sõnagi lisamata välja. Helistasin siis pruutneitsile, kes soovitas mul pulma pidada väiksemate kulutustega ja mitte küsida lisaraha. Tahtsin olla ühe päeva Kim Kardashian ja mulle ei võimaldatud seda. Sõimasin pruutneitsit, kes samas oli minu pikaajaline sõbranna, räpaseks hooraks ja lõpetasin kõne. Ta blokeeris mu sotsiaalmeedias. Hakkasid levima kuulujutud ja ma sain anonüümseid ähvardusi,» kirjutas vihane ekspruut.

Kanadalanna teatel on ta emotsionaalselt ja füüsiliselt kurnatud ning ta tahab sellest rahaahnest ühiskonnast mõneks ajaks eemale saada.

«Head aega, näeme kahe kuu pärast. Sõbralik meeldetuletus, ma ei ole teie omand. Elan oma elu edasi üksinda ja luban edaspidi oma ellu vaid need, kellel on head kavatsused,» lõpetas naine oma pika kirja.