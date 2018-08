Kirjanik Sass Henno avalik üleskutse: korgijoogi-vägistajatega tuleb lõpp teha

«Palun leiame nad üles. Tunnistame nende vastu. Teeme nad avalikuks. Ärkasin täna sõbra kõne peale, et ta tüdruk sai eile korki. Tüdruk õnneks elus ja kuna sõber oli juures, kui ta kokku kukkus, siis keegi teda kuskile ärakasutamiseks vedada ei saanud. Aga seda juhtub igal kuradi nädalavahetusel üle Eesti. Kuna veedan ka oma nädalavahetuste ööd klubides, kuulen rahvasuust neid kohutavaid lugusid oksele ajavalt palju,» kirjutab Henno Facebookis.

«Ütlesin sõbrale ka kohe, et tuleks teha 12 tunni jooksul avaldus ja kuseproov, kus siis ainete jäljed näha, et oleks menetluseks alus. Ütlesin ka, et need tüübid, kes korki kasutavad, teevad seda pigem uute ohvritega uuesti ja uuesti. Asja mahavaikimine ja see tunne, et me midagi ei saa teha, laseb sisuliselt vägistajatel segamatult edasi pidutseda. Ja ma arvan, et mõni selline tüüp võib olla minu sõbralistis ka.»

Edasi jätkab Henno eriti karmide näidetega elust enesest: «Tean ühte advokaadi poega, kes on seda oma tuttavale tüdrukule teinud ja ööklubi turvameest, kes jäi võitjaks väites, et pilditu tüdruk ise tahtis temaga turvaruumis seksida. See on jälk maailm, kus headus alati ei võida. Aga me saame aidata kaasa, et edaspidi võidaks. Ja tean paljusid häid inimesi, kes pole lihtsalt nende lugudega menti läinud. Need ülalmainitud tüübid peaks tegelikult täna vangis olema.»

Ta usub, et selliseid juhtumeid on võimalik lahendada. «Selle teema avalikkuse ees hoidmine suudaks panna nii politseile ja proksile kuni kantsleriteni välja surve, et neid juhtumeid mitte lahendamata jätta.»

«Tulemus oleks see, et need oma arust ägedad vennad, kes arvavad, et on lahe GHB-ga tüdrukuid pildituks joota ja siis läbi une ilma nõusolekuta seksida, saab tegelikult vastutama panna. Ja kinni panna. See on kõige jälgim kuriteo liik, kus kurjategijad kõnnivad enamasti vabalt ringi, tänu sellele haigele mentaliteedile, kus häbistatakse ohvrit mitte vägistajat. Mis siis, et sa ei ole kunagi süüdi, kui sa jood valet jooki. Sa oled süüdi, kui sa tüdrukule mürki sisse joodad.»

«Ma ei hakka teile pikalt rääkima, mida selliste korgirünnakute ohvriks langemine inimese hingeelu ja psüühikaga teeb või kuidas tekib tüdrukutes enesesüüdistamine ja soov seda rõvedat kogemust mitte kunagi meenutada,» kirjutab Henno ning tunnistab, et tema enda väga lähedane sõber on nooruspõlves midagi sellist üle elanud.

«Aga mul on palve. Jaga mu postitust, et see jõuaks nendeni, kes tänaseni on veel vait olnud, sest pole julgenud, tahtnud, saanud või riskinud sellest rääkida.»

«Kui sul, sinu sõbrannal, sinu lapsel või mõnel tuttaval, on tutvusringkonnas neid juhtumeid või ka sina tead neid tüüpe, kes selliseid asju teinud on, või kui keegi tunned, et tahad mind selle vastiku teemaga tegelemisel järgnevatel aastatel aidata, siis kirjuta mulle.»

«Ma luban, et kogu see info ei liigu minust ilma sinu loata mitte kuhugi edasi. Ja ära karda, ma ei kuritarvita su usaldust. Võin anda ka nõu, kus saad rääkida sõltumatute juriiidiliselt pädevate nõustajatega anonüümselt, oma nime avaldamata. Nõustajatega, kes on aidanud mõnedel juhtumitel ka kohtusse jõuda.»

«Lihtsalt palun ära keera pead ära või ütle, et see pole oluline probleem. Kui sind ei puuduta, siis sinu õde, tütart või sõbrannat puudutab. Vaikimine aitab ainult neid vägistajaid, kelle jaoks see on lihtsalt fun.»

«Kuus-seitse aastat tagasi, kui ma hakkasin naistepeksmise rõvedusest kirjutama, oli see ka ühiskonnas mahavaikitud teema. Täna enam pole. Mul on tunne, et on viimane aeg korgijoogivägistajatelt nende puutumatus ära võtta. Riik ei suuda noori nende eest kaitsta, aga me ise suudame, kui selle teema avalikkuse ette toome.»