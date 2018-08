24. augustil avas uksed Eesti disaini The One Showroom, kus on esindatud Eesti disainerite rõiva- ja aksessuaaride brändid - Gerli A. Chantelle, Mr.Pretaporter ning Alena Demchenko couture. Vaata, millised kaunitarid väisasid

Manna La Roosas toimunud avapidu!