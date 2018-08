«Troonide mängu» viimase hooaja ekraanile jõudmine võib eelloo tegemise tõttu edasi lükkuda

«Troonide mängu» eriefektide eest vastutav Joe Bauer sõnas hiljutises intervjuus netiväljaandele huffingtonpost.com, et kaheksanda hooaja tegemine võtab arvatust rohkem aega ja see seriaal saab alles 2020. aastal Emmy teleauhindadele kandideerida.

Veel pealkirjata seriaali taga on Briti filmiprodutsent Jane Goldman koos «Jää ja tule laulu» raamatuseeria autori George R R Martiniga. Seriaal «Troonide mäng» põhineb Martini raamatutel. Veel ei ole teada, kas uues seriaalis näeb neid näitlejaid, kes on algses «Troonide mängus».

«Seega on oodata «Troonide mängu» viimase hooaja jõudmist vaatajateni arvatust mõnevõrra hiljem, kuna tegijatel on käsil juba midagi uut,» sõnasid teleasjatundjad.

Coster-Waldau sõnas sel suvel antud intervjuus, et ta tegelane on tulnud seriaali jooksul läbi tulest ja veest ning jõudnud finaali, millest saab väga meeldejääv.

«Rääkisin meie rollidest Lena Headeyga (Cersei Lannister) ja meil mõlemal on väga hea meel, et jõudsime viimasesse hooaega. Kui oleksime lahkunud 3 – 4 hooajal, siis ei oleks olnud hullu, kuid enne lõppu kaduda oleks olnud nukker. Mul on hea meel, et saan olla lõpuni,» lausus taanlasest näitleja Coster-Waldau.