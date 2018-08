Nüüdseks iga-aastaseks ürituseks kujunenud Go Topless Day sai alguse 2007. aastal, mil sellega vastati aktivisti Phoenix Feeley vahistamisele.

Feeley vahistati 2005. aastal New Yorgis, sest ta oli avalikus kohas paljaste rindadega. Hiljem maksis linn Feeley'le valuraha 29 000 dollari suuruses, sest topless olek on New Yorgis legaalne.